MUSICA Per molti sarà una piacevole sorpresa, altri ringrazieranno Babbo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MUSICAPer molti sarà una piacevole sorpresa, altri ringrazieranno Babbo Natale: tra i pacchetti colorati stipati sotto l'albero, gli appassionati di musica troveranno una pioggia di concerti. Per scartarli non servirà aspettare la notte più magica dell'anno. Questa sera (martedì 18 dicembre), Le luci della centrale elettrica band capitanata dal cantautore veronese Vasco Brondi faranno tappa con il loro tour di addio al Teatro Toniolo di Mestre, dove apriranno la 22. edizione della rassegna Note italiane con uno spettacolo pensato per...