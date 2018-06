CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MUSICANon è stata facile la storia dei ragazzi del Clan cresciuti all'ombra ingombrante di Celentano. Non lo è stata per Don Backy, per Ricky Gianco e neppure per il suo nipote (era figlio della sorella di Adriano), amico di giochi sulla via Gluck, poi cognato Gino Santercole. Una vita artistica sulla scia, pur nel talento genuino, fatta di alti e bassi, la sua. Gli alti tutti concentrati nei primi anni di carriera, i bassi in quella da adulto che fatica e finisce per fare altro.Gino, persona di buon carattere, simpatico e cordiale, se ne...