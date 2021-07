Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MUSICALa Fenice prosegue il proprio percorso di riscoperta e valorizzazione della produzione operistica di Antonio Vivaldi. Stasera alle 19, infatti, al Teatro Malibran va in scena Farnace che il celebre Prete Rosso compose nel 1727 per il Teatro Sant'Angelo e per la cantante prediletta Anna Girò. Nuovo l'allestimento previsto per questo dramma in tre atti, con la regia di Christophe Gayral, le scene di Rudy Sabounghi, i costumi di Elena...