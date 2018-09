Musica in calendario, da Arbore agli Spandau Ballet

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CARTELLONECrucciati per la fine dell'estate? Uno sguardo agli appuntamenti musicali in arrivo e farsene una ragione sarà meno difficile. Prima di congedarsi, settembre ad esempio regalerà due grandi spettacoli: l'omaggio all'arte dell'improvvisazione del pianista jazz e compositore Stefano Bollani, che stasera a partire dalle 21 sarà al Teatro Verdi di Padova, e la festa per i 55 anni di carriera dei Nomadi, attesi al Teatro Tenda di Bressanvido (Vicenza) venerdì (28 settembre). Ad ottobre ad aprire la carrellata di concerti del mese...