MUSICA

Il Concerto di Natale, promosso ogni anno dal Teatro La Fenice in collaborazione con la Procuratoria di San Marco, in questo dicembre 2020, a causa del protrarsi dell'emergenza Covid, non potrà avere luogo nella sua forma tradizionale. Per non far mancare al suo pubblico questo speciale appuntamento natalizio, il Teatro veneziano offrirà ai suoi sostenitori un inedito Concerto di Natale in live-streaming: sabato 19 dicembre alle ore 17.30, in diretta web dalla sala grande del Teatro. L'Orchestra del Teatro La Fenice diretta da Gianluca Capuano eseguirà il Concerto grosso in re maggiore op. 6 n. 4 e il Concerto grosso in sol minore op. 6 n. 8 (fatto per la notte di Natale) di Arcangelo Corelli, accanto allo Stabat Mater P 77 di Giovanni Battista Pergolesi, cui parteciperanno le voci soliste del soprano Silvia Frigato e del contralto Sara Mingardo. Il concerto sarà visibile online gratuitamente sul sito www.teatrolafenice.it e sul canale YouTube del Teatro La Fenice, canale che con i suoi oltre 82 mila iscritti si conferma ancora una delle piattaforme video digitali più seguite tra quelle dei teatri d'opera in Europa.

In questi giorni la Fenice propone inoltre una speciale iniziativa promozionale legata al Natale: Alla Fenice è 2 volte Natale: dall'1 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 consentirà al pubblico della Fenice di acquistare due posti al prezzo di uno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA