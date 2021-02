MUSICA

Il 10 febbraio Paolo Fresu compirà 60 anni e, per festeggiare, lo stesso giorno pubblicherà il cofanetto P6OLO FR3SU' per la propria etichetta Tk Music. Di questi 60, 39 anni sono trascorsi sui palchi di tutto il mondo fino a diventare uno dei musicisti più rappresentativi del jazz italiano a livello internazionale. Sempre il 10 febbraio Fresu celebrerà con un evento concertistico dal titolo Musica da lettura' che si tiene in un luogo di storia e di cultura: la Biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna. Il cofanetto non è una mera antologia, ma contiene due nuovi album oltre alla ristampa di un disco ormai introvabile: uno sguardo rivolto in avanti senza dimenticare mai il passato. La ristampa è Heartland', album uscito per la Universal Francia nel 2001 realizzato con David Linx e Diederik Wissels.

L'ALBUM

Il secondo album è The sun on the sea' con Daniele di Bonaventura e Jaques Morelenbaum. Heroes', infine, è un magnifico omaggio al genio di David Bowie. La scintilla da cui tutto è partito fu la commissione artistica da parte del Comune di Monsummano Terme, cittadina toscana teatro della prima apparizione in Italia di Bowie nel 1969 in occasione di un concorso canoro. Fresu ha assemblato un gruppo di grandi ed eclettici musicisti con diverse provenienze musicali: Petra Magoni (voce), Gianluca Petrella (trombone ed elettronica), Francesco Diodati (chitarra elettrica), Francesco Ponticelli (contrabbasso e basso elettrico), e Christian Meyer (batteria) per un omaggio si rispettoso ma che guarda al futuro. Ogni musicista ha dato il proprio contribuito anche in fase di arrangiamento dei brani in scaletta, canzoni che attraversano le molteplici fasi della sua discografia, da Let's dance' a Rebel rebel', conferendo ulteriore dinamicità al progetto.

