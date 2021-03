Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MUSICAI suoi personaggi nascono in musica. O meglio, se li canta. Quando deve affrontare un nuovo ruolo, sul palco o davanti alla macchina da presa, Maria Roveran va in cerca di un suono, di un'armonia. Della sua voce. «Anche mentre studio il copione, canto, scrivo poesie e le metto in musica». L'attrice veneziana, volto di Piccola patria di Alessandro Rossetto e poi di Effetto domino, applaudita al Piccolo di Milano nell'Opera da Tre Soldi...