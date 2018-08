CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MUSICAGiù i toni della polemica delle scorse settimane e soprattutto silenziato il pericolo che l'Home Festival, arrivato quest'anno alla nona edizione, potesse fare i bagagli e lasciare Treviso, adesso è (quasi) arrivato il momento di alzare il volume della musica. «Siamo qui per restare, in un momento in cui ho davvero pensato di mollare Treviso mi ha fatto le coccole» ha spiegato ieri l'organizzatore Amedeo Lombardi durante la conferenza stampa di presentazione del festival in programma dal prossimo 29 agosto e fino al 2 settembre nella...