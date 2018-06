CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MUSICAFatti 30 (anni, nel 2017), il Deltablues fa 31 consolidando la recente tradizione del festival diffuso. Il Deltablues ricomincia con il bluesman che Martin Scorsese, nel 2002, scelse per interpretare la storia del blues dalle rive del Niger alle sponde e del Mississippi. È Corey Harris l'artista che aprirà, con la crociera musicale che domenica salperà dall'attracco di Ca' Dolfin alle 19, una nuova rassegna di 25 concerti in 16 giornate, in otto comuni. La musica metterà insieme tradizione, contemporaneità, eccellenze e prodotti...