Musica e paesaggi nei luoghi del Grappa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

In questo fine settimana Operaestate propone un'esperienza unica tra musica, paesaggio, storia, prodotti tipici e alpeggi estivi. Tra i luoghi del Monte Grappa, teatro della Grande Guerra, si esibiranno un trio e un quartetto dalla mattina fino alla prima serata: con la loro musica ricorderanno ciò che è accaduto in questi luoghi, tenendone viva la memoria. La rassegna si aprirà domani, alle 11, in Valle Santa Felicita, con il Trio veneto formato da Enzo Ligresti al violino, Marco Dalsass al violoncello e Gabriele Vianello Mirabello al...