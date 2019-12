MUSICA

È il coro più grande d'Italia, una realtà nata nel territorio veneziano e capace di riempire fino al tutto esaurito i teatri e le chiese in cui si esibisce. La Big Vocal Orchestra, che conta oltre duecento voci, è impegnata ora in un tour natalizio con una serie di appuntamenti sui palcoscenici del Nordest. Per il sesto anno consecutivo sarà al teatro Goldoni di Venezia con tre spettacoli, il 21 e 22 dicembre, dal titolo My favorite Christmas. Ancora pochissimi i biglietti in vendita, per quello che è un sold out annunciato: lo scorso anno sono stati più di duemila gli spettatori complessivi. «Il nostro è diventato il concerto di Natale della città. Una di quelle tradizioni che insieme ai rituali di questo periodo, come l'abete, i regali, l'incontro con i propri cari, contribuiscono a creare l'atmosfera magica delle feste» spiega Cristina Pustetto, che cura la regia e l'organizzazione degli spettacoli. E per sottolineare la capacità di reagire di Venezia dopo l'acqua alta dello scorso novembre, l'Associazione Piazza San Marco, che riunisce le diverse attività presenti nell'area marciana, con il Comune e Vela, ha voluto la Big Vocal Orchestra nel salotto più bello d'Italia, la piazza stessa, il 28 dicembre, alle 18.

EVENTO MAGICO

«Sarà qualcosa di assolutamente mai visto e spettacolare. Vogliamo creare un quadro dinamico, un'opera d'arte animata, fatta di persone che cantano in una cornice da sogno» spiega Marco Toso Borella, direttore musicale, arrangiatore ed eclettico artista. «L'intento è trasmettere l'idea che Venezia non è una bellezza statica, ma è viva, sta lottando e ha un cuore pulsante: i suoi abitanti». Il calendario di appuntamenti non finisce qui: un'altra data importante è il 5 gennaio, alle 18, al Teatro Mario del Monaco di Treviso, che fa parte del circuito del Teatro Stabile del Veneto. Si replicherà lo spettacolo del Goldoni, ma su un palcoscenico mai calcato in precedenza. «Il nostro è uno spettacolo a 360 gradi. Non solo brani cantati, ma coreografie, luci ed effetti scenici che dipingono la musica» spiega Toso Borella. «Un mix che emoziona, stupisce e lascia sempre qualcosa in eredità ad ogni spettatore. Anche il repertorio è pensato per questo. Definirci un coro gospel è molto riduttivo: spaziamo dal pop al musical, dalle colonne sonore di film alle musiche afro-americane». Una varietà che si esplicita anche nei numerosi medley presentati, in un gioco di contaminazioni sorprendenti, come quelle tra opera, musica popolare e spiritual, dove si intersecano le parti corali con quelle delle due soliste Francesca Bellemo e Betty Sfriso e con il tocco al pianoforte di Giacomo Franzoso. L'ultimo appuntamento di Natale con la Big Vocal Orchestra è il giorno dell'Epifania in piazza Ferretto a Mestre, alle 18.

Laura D'Orsi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

