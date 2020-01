LO SPETTACOLO

Ali Salim Mwakasidi, Bilal Musa Huka, Hamisi Ali Pati, Rashid Amini Kulembwa e Seif Mohamed Mlevi sono cinque acrobati formatisi a Sarakasi, un trust di circo sociale con sede a Nairobi nato per aiutare i giovani delle bidonville. Dal Kenya alle piazze, ai festival, ai circhi e ai teatri di mezzo mondo il passo è breve, grazie a un nome d'arte: The Black Blues Brothers, che è anche il titolo dello spettacolo con cui - dopo oltre 500 date in Europa e prima della tournée in Australia a febbraio - si presentano questa sera (29 gennaio) al Teatro di Mirano (info tel. 0414355536 www.miranoteatro.it).

ACROBATI E COMICI

The Black Blues Brothers è un lavoro acrobatico comico musicale scritto e diretto da Alexander (Sunny) Serena con coreografie di Electra Preisner e Ahara Bischoff. I cinque acrobati con il ritmo e l'energia dell'Africa nel sangue, ma con uno stile americano, propongono infatti uno spettacolo che unisce dinamismo, poesia e sorrisi. In un elegante locale stile Cotton Club, seguendo le bizze di una capricciosa radio d'epoca che trasmette musica rhythm'n'blues, il barman e gli inservienti si trasformano in equilibristi, sbandieratori saltatori e giocolieri. Ogni oggetto di scena (sedie, tavoli, appendiabiti, vasi e persino specchi) diventa uno strumento per le acrobazie inserite in una serie incalzante di gag, tra buffi striptease e sfide di ballo, con il coinvolgimento costante del pubblico. Sulle note della colonna sonora del leggendario film, i Black Blues Brothers fanno rivivere ogni sera uno dei più grandi miti pop dei nostri tempi a colpi di piramidi umane, salti acrobatici con la corda e in due cerchi e molto altro ancora.

PROGETTO VENEZIANO

Per i Black Blues Brothers il circo è un potente mezzo di emancipazione e aggregazione. Oggi trasmettono questa consapevolezza al pubblico durante workshop di acrobatica organizzati da Open Circus e laboratori al centro Karakasa di Noventa di Piave. Dopo i progetti sviluppati con la Biennale e Pantakin a Venezia ho continuato a frequentare il centro di Nairobi - spiega Alessandro Serena, che è tuttora consulente per circhi, festival e per la Rai in materia di arti circensi - L'idea dei BBB è nata con l'intento di costruire un'opera attorno alle linee di questi artisti, ma diverso dall'africanità tipica da villaggio turistico. Pensandoci assieme a loro, siamo arrivati al blues: un sound molto immediato e in fondo nato nelle piantagioni di cotone dove lavoravano gli schiavi africani. Questa cosa è scoppiata in mano agli ideatori: siamo stati chiamati da teatri e festival soprattutto tra Spagna, Francia e Germania - dice con soddisfazione Serena - La scorsa estate siamo stati al Fringe di Edimburgo, ottenendo attenzioni e standing ovation. E adesso, a febbraio, andiamo un mese in Australia. È un successo meritato per questi ragazzi che sono davvero felici di andare in scena e lo trasmettono al pubblico.

Giambattista Marchetto

