MUSICADoppio appuntamento per il pubblico del Nordest con la musica di Fiorella Mannoia. La voce di Quello che le donne non dicono questa sera risuonerà al Politeama Rossetti di Trieste, mentre domani (sabato 18 maggio) la farà da protagonista sul palcoscenico del Gran Teatro Geox di Padova. In viaggio per l'Italia dallo scorso 7 maggio a bordo della sua ultima avventura dal vivo, la cantautrice romana si fermerà anche a queste latitudini per presentare i brani tratti dal suo più recente progetto discografico, Personale, da cui il nome...