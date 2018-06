CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MUSICACosa succede in città? Così, con una domanda retorica, e amata, a cui i 43.500 cuori dell'Euganeo hanno risposto che in città succede uno spettacolo, Vasco Rossi pochi minuti dopo le 21 è salito sul palco dell'Euganeo di Padova per la prima di una doppietta di date da tutto esaurito. Una serata di spettacolo e musica che il Blasco, in forma più che mai con ancora la carica di Modena Park a scorrergli nelle vene, ha concluso dopo due ore e mezza di show ininterrotto su un maxi palco da settanta metri con 600 metri quadri di schermi,...