IL FRONTE CALDO

VENEZIA Liberiamo Venezia ostaggio del turismo e liberiamoci. I lavoratori del variegato mondo dei musei e della cultura, molto spesso persone senza specifiche tutele contrattuali, lavoratori a intermittenza, a chiamata o liberi professionisti hanno deciso di dire basta a quello che considerano un modello di sviluppo esaurito. E dalla loro hanno trovato l'appoggio di associazioni come il collettivo universitario Lisc, il Gruppo 25 Aprile, i sindacati autonomi Cub e Usb, Sale Docks e formazioni politiche come Tutta la città insieme.

Si troveranno sabato alle 14.30 in campo San Bartolomeo per contarsi e per raccogliere la solidarietà anche dei cittadini, che sono ritenuti - al pari loro - danneggiati dalla scelta del Comune e della Fondazione Musei di tener chiuse le sedi fino alla settimana grassa di Carnevale con la motivazione della mancanza di turismo. Poi c'è stato l'annuncio della progressiva riapertura delle sedi a partire da marzo, ma evidentemente c'è una fascia di popolazione che stenta a crederci.

L'ACCUSA

«La decisione di sospendere le attività - dicono i promotori, che sono operatori museali e culturali - non solo priva i cittadini di servizi, ma espone a rischi la conservazione e interrompe la ricerca oltre a privare di un reddito dignitoso le persone che ci lavorano. Un atteggiamento che è logica conseguenza di un sistema culturale basato su privatizzazioni e sfruttamento, frutto di una deriva politica pluridecennale, a vantaggio di pochi gruppi d'interesse che lucravano e lucrano sul grande turismo di massa. Una situazione che comporta un grave abbassamento qualitativo del servizio appaltato ed uno sfruttamento e impoverimento diffuso, contribuendo a moltiplicare il modello di lavoro precario e flessibile che ci ha portato a questo disastro socioeconomico, cui la pandemia ha solo dato l'accelerazione finale».

La protesta, organizzata da Mi riconosci Veneto ha avuto un notevole tam tam tra lavoratrici e lavoratori dei musei veneziani e dell'intero sistema culturale veneziano. Lavoratori e lavoratrici intermittenti e precari, esternalizzati e dipendenti, dai cinema alle biblioteche, dallo spettacolo alle gallerie.

LE RICHIESTE

La chiamata a raccolta della città punta a trovare la massa critica che abbia la forza di chiedere misure drastiche e una netta marcia indietro.

«Chiediamo - aggiungono - l'azzeramento immediato del Consiglio di amministrazione della Fondazione Musei Civici, la ripresa di tutte le attività non rivolte al pubblico, la riapertura al pubblico dei musei e rientro in totale sicurezza dei lavoratori, dipendenti o esternalizzati, salvo nuove e inattese chiusure per decreto nazionale».

C'è infine la richiesta di un reddito di base garantito almeno fino alla fine del 2022 per i lavoratori autonomi dei settori cultura e turismo nonché il superamento della cassa integrazione per i lavoratori dipendenti.

M.F.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA