Musei civici, esce di scena la cordata del maxi ribasso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CAMBIO APPALTOVENEZIA Si allungano i tempi per il cambio d'appalto dei servizi dei Musei civici, mentre esce definitivamente di scena la cordata prima classificata nella gara per le pulizie con un ribasso addirittura del 40%. Un'offerta giudicata anomala dalla Fondazione Musei civici, che per questo aveva escluso le imprese guidate dalla Miorelli. Ebbene, queste non hanno impugnato l'esclusione e così ora la fondazione può procedere con la graduatoria. In realtà anche la seconda classificata ha presentato un'offerta decisamente al...