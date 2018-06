CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Muscoli in forma: ecco un pilastro della salute trascurato. Muscoli flaccidi, ipotonici, ipotrofici, si associano a posture errate, che alterano la stabilità del corpo, creando insidiose asimmetrie di carico e dolore, il semaforo rosso che ci interroga sul nostro stato di salute, fisica e mentale. Perché il tono muscolare è così importante per sentirsi pieni di energia ad ogni età? Muscoli in forma significa avere tono, forza ed elasticità, armonia di struttura e musica nel movimento: la melodia cinetica di cui parlava Alexander Lurìa,...