Murmures des Murs, Victoria Chaplin e tanta fantasia

TEATROUn viaggio fantastico attraverso città abbandonate, che prendono vita grazie a sorprendenti giochi scenografici. È come un grande puzzle, che lentamente si ricompone di pezzo in pezzo, lo spettacolo Murmures des Murs che da oggi all'8 aprile svela il suo mondo elegante, delicato e stravagante al Teatro Verdi di Pordenone (info tel 0434247624). L'opera presentata in esclusiva nazionale è firmata da Victoria Chaplin, figlia dello straordinario Charlie Chaplin e grande innovatrice della scena internazionale con la sua poetica di...