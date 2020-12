LA STORIA

Il bisato sull'ara è uno dei piatti tradizionali della cucina veneziana, anzi muranese, per essere precisi. L'origine si perde nei secoli e si fonde con quella del vetro di Murano che nasce nel 1291, quando la Serenissima stabilì che tutte le vetrerie fossero trasferite sull'isola perché le fornaci erano causa di gravi incendi. Una fornace vive 24 ore su 24 e i vetrai con lei. Naturale, dunque che nascesse una cucina di fornace, basata sugli elementi più a portata di mano: il fuoco e il pesce. In particolare, fino a qualche decennio fa, nella laguna dietro a Murano i bisati si pescavano in grandi quantità. Gli addetti alle fornaci li cucinavano sulla muffola o tempera, la parte anteriore della pietra dei forni, dove il vetro viene posto appunto a temperare a gradazione relativamente bassa.

Lasciato a cuocere per ore, il bisato perdeva lentamente il suo grasso e si affumicava leggermente sulle foglie di alloro su cui veniva adagiato, arrotolato o tagliato a murelli.

IN LAGUNA

Nasce, pare, nel mitico Mar dei Sargassi da cui gli avannotti attraversano l'Atlantico portati dalle correnti finché non sono autonomamente in grado di nuotare. Passano poi nel Mediterraneo, addentrandosi in zone tranquille, come la Laguna di Venezia. Qui trascorrono la loro vita per tornare dopo qualche anno per la riproduzione ai Sargassi, dove terminano la loro esistenza. Pare, peraltro, che ne esista anche una specie che si riproduce e vive interamente in Laguna. Ma di ciò non si ha certezza scientifica. In ogni caso, in Laguna i bisati vengono allevati nelle valli sin dal 1300.

LA RICETTA DI LUCA

Se volete preparare il bisato sull'ara in casa, magari per la vigilia di Natale, Luca Fullin del Ristorante Wildner, uno dei componenti dell'Associazione Ristoranti della Buona Accoglienza di Venezia, propone, per questo piatto invernale una ricetta di facile realizzazione.

Ingredienti (per 4 persone). 1 bisato da 800gr/1 kg nostrano selvadego o delle nostre valli; sale, pepe e alloro. Procedimento: Eliminare la testa ed eviscerare; Eliminare la parte viscida della pelle con cenere di legna (se possibile) e comunque lavarla ripetutamente; Tagliare il bisato a murelli di 10/12 cm; coprire il fondo di una padella di ghisa, rame o terracotta con foglie di alloro e adagiarvi il bisato; salare e pepare e ancora coprire con alloro; cucinare in forno statico a 180°/200° per 10/15 minuti e quindi a 120°/140° per altri 45' spegnere e lasciar raffreddare. Il bisato è pronto.

Servizio: accompagnatelo con del radicchio di Treviso marinato, bollendolo un paio di minuti in metà acqua e metà aceto con un pizzico di sale, zucchero, grani di pepe e mezza foglia alloro. I ceppi di radicchio vanno divisi in tre o quattro pezzi. Scolare, far asciugare e mettere in una pirofila coperto d'olio e aggiungendo alloro fresco. Non può mancare la polenta Biancoperla all'onda del presidio slow food.

(A cura dell'Associazione

Ristoranti della Buona

Accoglienza di Venezia)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

