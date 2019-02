Muore di crepacuore pochi giorni dopo la moglie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LUTTO VENEZIA È morto di crepacuore per la mancanza della moglie, deceduta a metà gennaio. Ne sono sicuri i figli, Elisabetta e Matteo, che hanno visto i genitori sempre insieme, affrontare gli alti e bassi della vita, tentare avventure, volersi sempre bene, innamorati come il primo giorno, nel quale il buranello Corrado Alfonso, passeggero del vaporetto che collegava il centro storico veneziano alle isole, ha visto ed incontrato la sua Lucia. Una storia come poche, dominata dall'amore, che dovrebbe essere raccontata agli adulti per un...