MUORE A 49 ANNI

S.M. DI SALA - C'è purtroppo anche la prima vittima salese di Coronavirus: ad annunciarlo ieri sera è stato lo stesso sindaco Nicola Fragomeni, che ha così informato i cittadini di Quello che - dice - non avrei mai voluto annunciare.

Luca Masato aveva solamente 49 anni, ne avrebbe compiuti 50 il mese prossimo: giovedì pomeriggio è stato trasferito d'urgenza dalla sua casa dove viveva, nel quartiere degli artisti a Stigliano, in ospedale a Dolo, con gravi sintomi respiratori.

Non c'è stato neppure il tempo di attivare le cure: dopo una manciata di ore è spirato ed è iniziata la mesta procedura prevista per le vittime di Coronavirus.

Poco dopo la constatazione del decesso, è stato classificato come Covid-19: la salma sarà pertanto cremata come da disposizioni nell'impianto crematorio di Spinea.

Secondo quanto si è appreso Masato soffriva già di alcuni problemi di salute, ma la sua età tutto sommato giovane rispetto alla media delle vittime ha lasciato attoniti molti a Santa Maria di Sala e gettato qualche allarme.

L'uomo lascia l'anziana madre, rimasta vedova pochi anni anni fa e la compagna con cui viveva in via Caravaggio a Stigliano, oltre a un fratello.

DOLORE

La famiglia si è stretta in un doloroso riserbo, reso ancor più insostenibile dalla gravità del momento e dalla paura del contagio, in attesa del saluto che avverrà in forma strettamente privata.

Nel porgere le condoglianze ai parenti più stretti del quarantanovenne, Fragomeni ha raccomandato ancora una volta ai cittadini salesi il rispetto delle regole previste da ordinanze e decreti governativi: Queste tragiche notizie ci ricordano che con questo virus non si scherza - ha detto il primo cittadino - ora che anche la nostra comunità è stata toccata chiedo a tutti di fare la propria parte. State a casa e osservate scrupolosamente le indicazioni fornite nei decreti e ordinanze. Non si tratta solo di evitare di esporsi in prima persona, ma anche di non mettere in pericolo gli altri, portando a spasso questo virus per il nostro territorio. Diamoci una mano e ne usciremo tutti, presto e più forti di prima.

A Santa Maria di Sala l'incidenza del virus è cresciuta progressivamente, come in altri comuni, da pochi casi fino a contare 18 positivi, tutti in isolamento fiduciario domiciliare. Fondamentali, anche dal punto di vista locale, saranno le prossime settimane, a cominciare dal weekend in corso, per cui le autorità raccomandano di evitare di uscire di casa, anche per semplici passeggiate attraverso i campi, nonostante le belle giornate.

Filippo De Gaspari

