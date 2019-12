Multe e un arresto nel campo della movida

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I CONTROLLIVENEZIA Un arresto per spaccio, una denuncia in Prefettura per assunzione di stupefacente e circa 4 mila euro di sanzioni amministrative nei confronti di bar e locali della movida veneziana tra Rialto e campo Santa Margherita. È il risultato della notte di controlli messa in campo dai carabinieri della Compagnia di Venezia con l'aiuto dei Nas di Treviso, del quarto Battaglione Veneto e la collaborazione dell'unità cinofila della Polizia locale di Venezia, scesa in campo con il cane Lapo. Proprio il fiuto del cane-poliziotto ha...