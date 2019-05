Multa da 3.300 euro al turista che ha urinato nella Marciana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DEGRADOVENEZIA Una multa da 3.300 euro, come previsto dal regolamento urbano in vigore. E se fosse già entrato in vigore il nuovo codice di polizia approvato la scorsa settimana, alla multa ci sarebbe da aggiungere anche il Daspo da Venezia per 48 ore. Questo il conto presentato dalla polizia Municipale al cittadino cinese pizzicato a urinare dentro la biblioteca Marciana. Dove venerdì nell'ingresso monumentale della biblioteca, sorvegliato da statue colossali, era apparsa una pozzanghera che dal muro arrivava fino al centro e che è stata...