Muccino si dà alla lirica: dirigerà all'Arena di Verona

Debutto sul palcoscenico d'opera dell'Arena di Verona per Gabriele Muccino, regista di Cavalleria rusticana e Pagliacci nella nuova produzione inaugurale del Festival lirico 2020.

Muccino si troverà a dirigere più cast nell'alternanza di star del bel canto che la Fondazione sta pianificando, a partire dalla coppia Roberto Alagna e Aleksandra Kurzak, già annunciati per la serata di gala di Cavalleria e Pagliacci dell'8 agosto. Cecilia Gasdia, Sovrintendente e Direttore Artistico della Fondazione Arena si dichiara molto soddisfatta di questo nuovo passo. «Gli allestimenti di Arena sono il nostro patrimonio», dice Cecilia Gasdia, Sovrintendente e Direttore Artistico della Fondazione Arena, «perché diventano il cuore delle nostre stagioni». Per Gasdia,

Muccino «è perfetto in Cavalleria e Pagliacci, titoli in cui l'approccio intimista e di scavo psicologico deve venir sottolineato pur nella dimensione spettacolare del nostro palco». Il cartellone prevede anche Aida, Turandot, Nabucco e La Traviata, i gala con Jonas Kaufmann, Domingo, Roberto Bolle, The Stars of Opera e la nona Sinfonia di Beethoven diretta da Ezio Bosso.

