DIETRO LE QUINTE

Una delle fortune del Capriolo è anche quella di essere attorniato da allevatori e agricoltori bravi e rispettosi. Ne approfittano, i Gregori e così, nel rispetto della vocazione territoriale, il ristorante si affida ad una cerchia di fornitori locali (al massimo si arriva fino in Alto Adige): da Vodo a Vinigo fino a San Vito. Di Vodo di Cadore è, per cominciare, l'azienda agricola di Oscar Colussi che fornisce animali da cortile allevati a terra (galline, pollame, conigli), uova e anche verdure; a poche centinaia di metri, ecco le malghe dei Talamini della Tela, azienda anche questa famigliare, giovane (poco più di 10 anni di attività), ma già fortemente radicata. E, da Vinigo, c'è Michielli che garantisce patate, rape, fragole e ribes rosso, coste, fagiolini, cetrioli, fiori di zucca, rape rosse, zucchine. E, ovviamente, il mitico cavolo cappuccio. Poi c'è il miele da apicoltura biologica di Christian Forte che arriva da Cibiana e gli straordinari formaggi (e non solo: anche carne di manzo e maiale, speck e pancetta) di Nicolò da Forno a Pozzale, l'incantevole borgo sopra Pieve di Cadore.

I TALAMINI

Talamini, si diceva: proprio all'attacco della lunga e faticosa strada che porta (però anche in auto, volendo) al rifugio omonimo, questa è un'altra storia di famiglia e passione per il Cadore e la montagna , rispetto per l'ambiente e partecipazione alla vita del territorio. All'inizio una piccola stalla, poi laboratorio per la lavorazione del latte, punto vendita, fino all' agriturismo. Gustare una bella coppa di gelato (a 2,50 euro l'una, servizio e panorama compresi) con vista sulle mucche che hanno appena fornito il latte per produrlo, fra il Pelmo, l'Antelao e il verde irreale dei prati, è un vero privilegio. Per tutti.

Ma anche gastronomia e accoglienza hanno i loro assi nella manica da queste parti. Capriolo a parte, a pochi minuti di auto, verso Cortina, a San Vito di Cadore, c'è Baita Prà Solio con la sua cucina semplice (Agnello con patate, Tagliatelle con i porcini, Gnocchi, Insalata con fagioli, speck e radicchio rosso) in un'ambientazione bucolica, la bella casa in legno, i prati perfetti, una corona di bellissime montagne a due passi dal Boite e dall'attacco di numerose escursioni, e anche da qualche interessante giacimento di finferle, da scovare, certo, ma in fondo senza troppa fatica.

Sempre a San Vito la pasticceria Fiori è da sempre una certezza (Sacher e Crostate all'onore), la macelleria De Villa, all'inizio del paese, garanzia di qualità assoluta: vale la pena aspettare in coda il proprio turno. E verso Pieve di Cadore, si sale a sinistra per inerpicarsi all'Acero Rosso, gestito da Aldo Melon, della storica famiglia di ristoratori e albergatori ampezzani, da qualche anno messosi in proprio, nella suggestiva e panoramica baita in legno che un tempo ospitava La Chiusa. Oppure ci si spinge fino a Calalzo, dove El Gringo offre la miglior pizza del Cadore (e non solo). Insomma, un piccolo paradiso per i golosi, questo angolo di Cadore, fra le montagne più belle del mondo a due passi da Cortina.

