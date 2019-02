Mozart e il Re Pastore Il sovrano fa politica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SPETTACOLOIl re pastore, raro e prezioso lavoro teatrale di Mozart, va in scena oggi al Teatro La Fenice in un nuovo allestimento con la regia di Alessio Pizzech, le scene di Davide Amadei, i costumi di Carla Ricotti, il light design di Claudio Schmid, e la direzione musicale di Federico Maria Sardelli. Lo spettacolo, con sopratitoli in italiano e in inglese sarà replicato domenica 17 alle 15.30, giovedì 21 febbraio alle 19, sabato 23 alle 15.30 e mercoledì 27 alle 19. Dramma per musica in due atti su libretto di Pietro Metastasio, Il re...