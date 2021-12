Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SICUREZZAVENEZIA Per quarantotto ore non potranno più mettere piede a Venezia né tantomeno a campo Santa Margherita, nucleo pulsante della movida veneziana e per questo al centro di una stretta da parte delle forze di polizia che si è sempre più intensificata dopo che il campo e le zone attorno, ogni domenica mattina, erano trasformate in un affresco di maleducazione e divertimento senza freni.I PROVVEDIMENTIGli ultimi a venire colpiti...