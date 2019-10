Movida, blitz dei carabinieri scatta la multa per due locali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOVIDAVENEZIA La novità, nei controlli che ogni fine settimana portano i carabinieri di Venezia nella zona di campo Santa Margherita, sono le due multe da 1.250 euro ciascuna, staccate nei confronti di due locali: uno a Rialto - dove lavorava un cameriere in nero - e uno proprio in campo Santa Margherita, dove i militari non hanno trovato il kit di pronto soccorso. Due violazioni che hanno fatto scattare le multe. Il resto, la ventina di carabinieri del 4. battaglione Veneto e del Nucleo tutela del lavoro di Venezia, l'hanno messo a segno...