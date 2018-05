Motoscafisti nel mirino del Fisco evasione sui passaggi delle licenze

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA Dopo una decina d'anni il Fisco torna a bussare alle porte di motoscafisti (tassisti acquei e noleggi con conducente) e anche dei gondolieri. Questa volta, nel mirino ci sono i passaggi di licenze e autorizzazioni di cui si favoleggia sul prezzo pagato, un po' come la storia dei cinesi con la valigetta piena di banconote che rilevano un esercizio pubblico.Ebbene: dalla verifica compiuta dall'Agenzia delle Entrate è emerso che per oltre il 90 per cento dei passaggi di licenza avvenuti negli ultimi cinque anni non si sono pagate...