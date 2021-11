Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MOTO ONDOSOVENEZIA Per una legge che regolamenti il traffico acqueo lagunare e cittadino a contenimento del moto ondoso e delle emissioni in atmosfera, si terrà oggi in Bacino San Marco la manifestazione organizzata dal gruppo Insieme, che invita la cittadinanza a partecipare dalle 11. Il gruppo riunisce 31 società sportive di voga e vela della laguna veneziana, che hanno trovato una sintesi comune proprio nelle tematiche del moto ondoso e...