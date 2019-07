CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOTO MONACO Parlare della mobilità del futuro in tutti i suoi aspetti (guida autonoma, connettività ed elettrificazione) non significa domandarsi solo come sarà l'auto del domani, soprattutto se ti chiami BMW e nel 2018 hai venduto oltre 165mila moto producendo un fatturato di 2,2 miliardi di euro con un margine netto di oltre l'8%. Se vogliamo poi dirla tutta, BMW nasce prima come costruttore di moto e, ancor prima, di motori per aerei: non a caso il marchio stilizza un'elica che gira. La trasformazione dalle ali ai manubri non fu una...