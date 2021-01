IL CALENDARIO

Nella sola Firenze, città dove Dante Alighieri nacque nel 1265, sono oltre gli 50 eventi già programmati per tutto l'anno, per celebrare i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, avvenuta tra il 13 e il 14 settembre 1321 a Ravenna. (Il calendario è consultabile online sul portale www.700dantefirenze.it, aggiornamenti quotidiani sulla pagina Facebook 700dantefirenze). Ma, per tutti, sono possibili cancellazioni o modifiche delle modalità di fruizione, a causa della pandemia in corso.

Ieri la prima iniziativa, con la Divina Commedia che rivive sul web. A partire dal primo gennaio sono infatti per la prima volta visibili online, sul sito degli Uffizi, i disegni che illustrano il Poema, realizzati alla fine del Cinquecento dal pittore Federico Zuccari, celebre per i suoi affreschi sulla Cupola di Santa Maria del Fiore. Le Gallerie degli Uffizi custodiscono tutti questi fogli danteschi, 88 in tutto: e aprono le celebrazioni pubblicando sul sito www.uffizi.it la mostra virtuale A riveder le stelle, curata da Donatella Fratini. Il 24 marzo, vigilia della data indicata dal Mibact come giornata nazionale dedicata a Dante, gli Uffizi propongono anche una Lectura Dantis affidata a Paolo Procaccioli, noto studioso della lingua dantesca.

LA MOSTRA

La Galleria diretta offre anche, dal 6 marzo 2021 al 15 settembre 2021, Alberi In-Versi, la mostra dedicata a Giuseppe Penone, con un albero circondato dai versi della Commedia.

Ma non è finita. Il 13 maggio, l'Università di Firenze e la Società Dantesca Italiana collaborano al ciclo con un incontro-dialogo tra lo scrittore Walter Siti e il Presidente della Società Dantesca Marcello Ciccuto e gli studiosi Anna Nozzoli e Gino Tellini (Università degli Studi di Firenze, dipartimento di Lettere e Filosofia). L'8 ottobre, si parlerà di Ezra Pound e Dante, in un incontro presso l'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento.

ESPRESSIONI

Per ciascuno dei 365 giorni dell'anno dantesco, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, nel sito dell'Accademia della Crusca apparirà una diversa parola o espressione di Dante Alighieri con un breve commento: si tratta di locuzioni, motti, latinismi, neologismi creati dal Sommo Poeta che fanno ancora parte del nostro patrimonio linguistico.

Attorno alla data della morte, si prevede il clou delle celebrazioni. Il 12 settembre a Ravenna, il 13 a Verona e 14 a Firenze, è atteso il Concerto straordinario di chiusura delle celebrazioni dantesche, diretto da Riccardo Muti (che al Quirinale lo scorso settembre aveva aperto l'anno di celebrazioni), con Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e Orchestra della Fondazione Arena di Verona. Il programma musicale non è ancora stato deciso.

Numerosi gli altri eventi a Ravenna, tra mostre, letture e convegni (programma completo su vivadante.it). Segnaliamo, il 12 settembre, le celebrazioni solenni per la morte di Dante, in Piazza del Popolo. Alla Tomba di Dante, intorno alle 17 (orario soggetto a variazioni), L'ora che volge il disio. Le cittadine e i cittadini leggono la Commedia, evento quotidiano dedicato alla Commedia. Interessante anche l'evento dedicato alle versioni inglesi della Divina Commedia, a cura di Heather Webb, il 25 settembre alle 21, presso la Basilica di San Francesco.

