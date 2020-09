MOSTRA IN ROSA

Un sabato in rosa per Venezia77. Donne protagoniste nei film in concorso, da Miss Marx a Pieces of a Woman, dove i personaggi femminili sono più forti degli uomini. E donne dietro alla macchina da presa, da Susanna Nicchiarelli - la seconda dei quattro italiani in concorso - a Lili Horvát che ha portato per la prima volta l'Ungheria alle Giornate degli Autori. E pensare che solo un anno fa la Mostra del cinema del direttore Alberto Barbera era stata accusata di maschilismo: nel 2019 c'erano appena 2 registe su 21 film in concorso. Quest'anno il rapporto è cresciuto: nel concorso principale di Venezia77 il numero di film a regia femminile è infatti 8 su un totale di 18 titoli. «Tutti scelti in base a criteri di qualità, non certo per rispettare protocolli di genere», ha però precisato Barbera.

LA RIVOLUZIONARIA

Quattro anni dopo Nico, 1988 che vinse Orizzonti, Susanna Nicchiarelli è tornata a Venezia con Miss Marx, stavolta in gara per il Leone d'Oro. È la storia di Eleonor (Romola Garai), la figlia più piccola di Karl Marx. «È un personaggio che mi ha colpito molto - ha detto la regista che ha potuto lavorare su documenti originali, dai quaderni di scuola alle lettere - Una donna che per prima, nell'Ottocento, ha usato i temi del socialismo per parlare della condizione femminile, che credeva nel potere liberatorio della letteratura, dell'arte. Credeva che attraverso autori come Ibsen o Flaubert si facesse comunque politica. Ma allo stesso tempo mi ha colpito la sua vicenda privata, come se si fosse scelta un destino tragico. Una donna che ha deciso di seguire un percorso, quello di lasciarsi travolgere da una passione sbagliata».

LA FORZA

Il film racconta gli ultimi quindici anni di vita del personaggio e cioè dal 1883, anno della morte del padre e anno in cui conobbe Edward Aveling (Patrick Kennedy) fino al 1898, anno in cui si tolse la vita: «Non credo però che quella di Eleanor sia una sconfitta - ha detto Nicchiarelli - Nonostante finisca per togliersi la vita, le sue idee restano. Ritengo che quello finale sia un atto liberatorio, non una fuga: ho pensato a Thelma & Louise, film che termina con loro due che si gettano nel canyon, ma nonostante questo esci da quella visione con un'energia molto forte. Non c'è mai in questa donna un senso di sconfitta, di autocommiserazione, guarda sempre avanti».

LA MUSICA

Una storia dell'800 con una musica rock. «L'800 ci sembra lontano, in realtà lo è molto meno», ha detto la regista che ha affidato le musiche ai Downtown Boys (un gruppo rock americano che si definisce comunista e che ha arrangiato per il film anche una sua versione de L'Internazionale in francese) e a Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo (che ha rifatto brani di Chopin e Liszt). Guai però a etichettare il film femminista: «Non lo è, ma sogno il giorno in cui non sarà più interessante parlare di quante donne ci sono in un festival e non le conteremo più».

PASSERELLA TRISTE

Per essere il sabato centrale della Mostra del cinema, il red carpet di Miss Marx non ha richiamato né folle né ospiti vip. Tra le poche eccezioni le attrici Cristiana Capotondi e Matilde Gioli, la cantante Emma Marrone e alcune modelle, tra cui l'americana Arizona Muse. Colpa anche della concomitanza di eventi tra il Lido a Venezia, visto che in centro storico, in piazza San Marco, ieri sera si è tenuta la finale del premio letterario Campiello. E in campo Santa Sofia c'è stata la cerimonia di premiazione del premio Kinéo, attribuito tra gli altri al regista Oliver Stone.

Alda Vanzan

