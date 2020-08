I FILM

Sono otto le registe, due italiane e sei straniere, in concorso sui diciotto film in gara al Lido. Un vero record per questa 77esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia in programma dal 2 al 12 settembre. E questo poi con la benedizione del direttore artistico Alberto Barbera che, contrario alle quote rosa, ha precisato che tutto si spiega solo con la qualità dell'offerta. Una situazione opposta a quella dello scorso anno quando scoppiò la polemica per la presenza di due sole registe in concorso: la saudita Haifaa Al-Mansour con The perfect candidate e l'australiana Shannon Murphy con Babyteeth. Anche nella giuria il colore prevalente è il rosa con la presidenza affidata a Cate Blanchett e i Leoni alla carriera che andranno alla regista Ann Hui e all'attrice Tilda Swinton.

LE PROTAGONISTE

Intanto le italiane: Emma Dante e Susanna Nicchiarelli. La prima, 53 anni di Palermo, attrice e regista teatrale attenta al dialetto e alla cultura popolare, porta al Lido Le sorelle Macaluso, ovvero la storia di cinque sorelle che vivono all'ultimo piano di un palazzo alla periferia di Palermo, dove sono nate e cresciute. La Nicchiarelli, 45 anni romana, è invece l'autrice di Miss Marx che racconta la vita ai limiti di una delle figlie di Marx, Eleanor. Brillante e appassionata lottò per i diritti delle donne e l'abolizione del lavoro minorile, amava poi la letteratura, soprattutto Shakespeare, e il teatro. Mona Fastvold, cineasta e attrice norvegese di 37 anni, è in corsa a Venezia con il film Usa The world to come. Si tratta della storia di due donne che a fine Ottocento vivono con i rispettivi mariti e che si innamorano una dell'altra. Ancora amore in Lovers di Nicole Garcia, regista francese di 74 anni. Di scena un triangolo sentimentale. La storia dai risvolti thriller ruota attorno a Lisa (Martin), che incontra il suo ex amante dopo che lui è scomparso e lei si è sposata con un ricco avvocato. Avvolto un po' nel mistero Never gonna snow di Malgorzata Szumowska, regista e sceneggiatrice polacca. Vincitrice nel 2015 dell'Orso d'argento per la miglior regia al Festival di Berlino per il film Cialo, la Szumowska mette in scena la misteriosa figura di Zenia, massaggiatore ucraino emigrato in Polonia in visita ai clienti in un surreale compound di villette tutte uguali. And tomorrow the entire world della berlinese 44enne Julia Von Heinz ci porta invece dentro una Germania colpita da una serie di attacchi terroristici neofascisti. Quo vadis, Aida? di Jasmila Zbanic - 45enne regista bosniaca, Orso d'oro al Festival di Berlino per il suo film d'esordio Il segreto di Esma - ci porta indietro nel 1995, durante le guerre che portarono allo smembramento della Jugoslavia. Infine, Nomadland della regista Usa di 44 anni nata a Pechino Chloé Zhao. Il film segue Fern (Francis McDormand), una donna che, dopo il collasso economico di una cittadina rurale nel Nevada, fa i bagagli e parte col suo van per provare la vita on-the-road.

