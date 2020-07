IL PROGRAMMA

«Le 17esime Giornate degli Autori in quest'anno gravoso ed epocale viaggiano su rotte cinematografiche di coraggio, rinnovamento, collaborazione». Così inquadrano il senso dell'eterogeneo programma di questa sezione autonoma in ambito Mostra di Venezia, promossa da Anac e 100Autori, il presidente Andrea Purgatori, il delegato generale Giorgio Gosetti, la responsabile artistica Gaia Furrer.

Sono ben 11 le registe fra chi firma i 10 film in concorso, i 4 eventi speciali e gli 11 titoli delle ridisegnate Notti Veneziane-L'Isola degli Autori in sinergia con l'associazione Isola Edipo la cui barca pasoliniana Edipo Re ancorata al Lido ospiterà proiezioni, incontri, iniziative. Aprirà il concorso delle Giornate Cigare au miel dell'algerina Kamir Ainouz su un'adolescente in bilico nel 1993 a Parigi fra modernità e tradizione. Quindi: Spaccapietre di Gianluca e Massimiliano De Serio su un padre disoccupato (Salvatore Esposito di Gomorra) nella Puglia del caporalato in lotta per il figlio. Storie dall'Est Europa: i russi Konferentsiya di Tverdovskiyi su paura peccato memoria nella vita di una suora e Kitoboy di Yuryev ambientato fra balenieri dello stretto di Bering, l'ungherese Preparations to be together di Lili Horvath e il serbo Oaza di Ivan Ikic su differenti misteriose psicologie passionali. Cina rurale degli anni 90 in Mama di Li Dongmei, attuali Usa di afroamericani emarginati in Residue di Merawi Gerima, Cile dittatoriale in Tiengo miedo torero di Rodrigo Sepùlveda, muro di oggi in Palestina che separa le famiglie in 200 meters di Ameen Nayfeh.

CHIUSURA FUORI CONCORSO

Chiusura fuori concorso con la favola pansessuale Saint-Narcisse del canadese Bruce LaBruce. Eventi speciali: il trascinante e motivato documentario di radici ferraresi-romagnole Extraliscio-Punk da balera di Elisabetta Sgarbi, il surreale noir nella Puglia bianca Samp di Antonio Rezza, l'on the road con Jasmine Trinca e Clive Owen, Guida romantica a posti perduti di Giorgia Farina, The new Gospel', Vangelo secondo il drammaturgo svizzero Milo Rau. In collaborazione con Zalab dal 28 al 31 agosto serate di Laguna Sud in luoghi suggestivi di Chioggia e con Isola Edipo per Il cinema dell'inclusione'premio a Liliana Cavani. Apertura delle Notti Veneziane-L'Isola degli Autori con Est-Dittatura last minute di Antonio Pisu, viaggio di tre ragazzi da Cesena alla Romania nel fatidico 1989; i documentari 50-Santarcangelo di Mellara&Rossi sulla storia del Festival teatrale; James di Andrea Della Monica sul sassofonista napoletano James Senese; iSola di Elisa Fuksas, coraggioso diario personale nella Roma in quarantena; Agalma di Doriana Monaco.

Maurizio di Rienzo

