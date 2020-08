LIDO

Il 75 per cento degli ospiti, tra attori registi e delegazioni, invitati a partecipare alla 77 Mostra del cinema sarà presente al Lido. Nelle parole del direttore del festival Alberto Barbera, l'annuncio che tutti aspettavano. Nell'ex isola d'oro non mancherà, nemmeno quest'anno, la tradizionale calata di star e tutto si svolgerà in presenza, comprese le conferenze stampa, non in modalità virtuale. Il Covid, invece, rivoluzionerà la fruizione delle sale che lidensi e veneziani erano abituati a conoscere. La novità principale è quella che non ci sarà il doppio appuntamento serale al Palabiennale per pubblico e abbonati, spostato nell'arena al pattinodromo. Il Palabiennale la sera sarà dedicato agli accreditati.

L'ARENA

Al pattinodromo, che si chiamerà Arena Lido e nell'Arena dei Giardini, durante la kermesse, il pubblico potrà vedere la sera tutte le proiezioni del concorso a prezzi più popolari rispetto al consueto carnet. Arena Lido avrà circa 680 posti a sedere, tutti con distanziamento, uno schermo tecnologicamente all'avanguardia all'altezza degli standard tecnologici del festival. Per tenere alto il livello la Biennale non ha giocato al risparmio, investendo circa 200 mila euro per gli allestimenti della nuova arena sulla pista da pattinaggio. La sala sarà comunque all'aperto, in caso di pioggia intensa perciò le proiezioni potranno essere annullate. Gli abbonamenti, per il primo anno, saranno strettamente personali e non cedibili e questo per rendere tracciabili gli ingressi come misura precauzionale anti virus.

IL GALA

Il primo titolo italiano passerà venerdì 4 settembre. C'è molta attesa anche per il gala di apertura che sarà ospitato all'interno dell'hotel Excelsior su più sale (compresa la sala degli Stucchi) e non più nella tensostruttura in spiaggia. I preparativi continuano. Alcune case di produzione straniere hanno chiesto alla Biennale di avere documentazione fotografica di come viene effettuata la pulizia e la bonifica delle sale: i dettagli ricevuti hanno rasserenato gli animi. È stato studiato anche un piano nel caso in cui un componente delle delegazioni vip risultasse positivo al tampone: farà la quarantena in hotel. Sicurezza e prudenza: ma la Mostra del cinema si farà.

Lorenzo Mayer

