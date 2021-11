Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ACQUA ALTAVENEZIA Ultimi giorni di acqua alta di una settimana lunghissima sotto il profilo degli allagamenti: iniziata lunedì con premesse di eventi eccezionali, si concluderà presumibilmente oggi con una punta di 105 centimetri previsti per le 11.20 (ma il Mose non ci sarà). Il Centro maree prevede poi per domani verso mezzogiorno 90 centimetri e poi l'andamento della marea dovrebbe tornare normale, sia per la fase lunare, che dopo la...