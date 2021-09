Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SALVAGUARDIAVENEZIA Il Mose dovrebbe tornare a sollevarsi venerdì a Malamocco e, martedì prossimo, a San Nicolò, per quei test necessari a testare il buon funzionamento della complessa macchina. Questo almeno è il programma dei lavori che prevede anche il ritorno dei sub della Guardia di Finanza, in attesa ormai da mesi di immergersi alla base delle dighe mobili per completare gli accertamenti su usura e corrosione del Mose. Attività...