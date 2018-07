Mose, il Wwf chiede di contenere l'inquinamento luminoso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AMBIENTEVENEZIA Scadeva nei giorni scorsi il termine per consegnare le osservazioni ai progetti di mitigazione ambientale dei cantieri del Mose. Dopo l'intervento al dibattito pubblico di presentazione dei cantieri, il Wwf ha inviato una serie di interventi. In particolare a proposito dell'inquinamento luminoso in prossimità delle tre bocche di porto, fenomeno che andrebbe contenuto, trattandosi di un'area naturale protetta tutelata dall'Unione europea come zona di conservazione e di protezione speciale.Gli ambientalisti fanno anche presente...