IL TEST

VENEZIACi sarà anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, venerdì prossimo, ad assistere alla prova generale di sollevamento di tutte e quattro le schiere del Mose alle bocche di porto. Un test inizialmente previsto per il 30 giugno, data che doveva stabilire una sorta di spartiacque nel cronoprogramma dei lavori, posticipata poi al 10 luglio perchè alla cerimonia ha dato la propria disponibilità a partecipare anche il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli.

Una giornata impegnativa, che da un lato segna la fine di un ciclo, dall'altra rappresenta l'inizio dell'operatività - sia pure in modalità parziale - della grande opera. All'appuntamento quasi un'ottantina di invitati, tra autorità civili e militari cittadine, che sulle motonavi raggiungeranno sull'isola nuova davanti a San Nicolò potranno osservare le paratoie in movimento.

I sollevamenti inizieranno verso le 10,30. Giovedì scorso l'ultima prova generale, quella più impegnativa, alla bocca di porto di Treporti, la più anziana in termini di tempo di affondamento, quella sulla quale la manutenzione è ormai diventata più urgente e che aveva registrato problemi di incrostazioni e di corrosione delle vernici antifouling.

A margine dell'evento sono previsti gli interventi di Cinzia Zincone, provveditore alle Opere pubbliche del Triveneto, che farà una relazione tecnica sulla grande opera, Elisabetta Spitz, che fornirà lo stato dell'arte e il cronoprogramma, cui seguiranno il sindaco Luigi Brugnaro e il presidente della Regione Luca Zaia.

Tra i tanti invitati mancheranno però i dipendenti del Consorzio Venezia Nuova, che pure avrebbero gradito essere presenti a una tappa significativa della storia professionale. E proprio su questo tema, per evitare belligeranze e malumori mai sopiti che rischierebbero di sfociare in manifestazioni di protesta - ad esempio per i ritardi nel pagamento degli stipendi e delle quattordicesime, per problemi di liquidità del Consorzio - il commissario Spitz incontrerà giovedì 9 le rappresentanze sindacali confederali per fare il punto della situazione.

Sullo sfondo la crisi di liquidità del Consorzio Venezia nuova, la difficoltà a pagare le ditte che lavorano, la sostituzione della Clea, cooperativa che ha ottenuto dal Tribunale il concordato preventivo, con la Radar nei cantieri operativi alla bocca di porto. Ma alla quale si stanno cercando di far subentrare anche altre ditte, in altri cantieri momentaneamente in pausa, su cui si stanno facendo delle valutazioni.

Raffaella Vittadello

