Mose, il Consorzio ritira la gara per il mascheramento

MOSEVENEZIA È stata ritirata dal Consorzio Venezia Nuova la gara - da 7 milioni e 700mila euro - per il mascheramento con una struttura in metallo e vetro dei due edifici di spalla che contengono gli impianti del Mose. La gara era stata pubblicata solo pochi giorni fa ed è stata ritirata per un problema formale, la mancanza di una tavola tecnica negli allegati. Una banalità che però avrebbe potuto causare ricorsi e ritardi nell'assegnazione dei lavori. Meglio dunque ricominciare da capo e per bene.La decisione di mettere a gara queste...