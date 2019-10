Morto Zaslove, il regista di Mr Magoo e di Yoghi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il regista statunitense Alan Zaslove (nella foto), direttore delle più popolari serie di Hanna-Barbera e Walt Disney, è morto nella sua casa di Los Angeles all'età di 92 anni. Zaslove debuttò nel mondo del cinema nel 1943 come impiegato degli studios di Leon Schlesinger a Hollywood, lavorando poi come animatore per United Productions of America. È stato uno degli animatori principale della serie di Mister Magoo e in seguito di diversi episodi delle avventure di Charlie Brown e di Braccio di Ferro. Entrato a far parte dello staff di...