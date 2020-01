Dopo Graham Chapman, scomparso nel 1989, se ne va un altro componente dei Monty Python: Terry Jones (nella foto), attore, regista, scrittore, co-fondatore del dissacrante gruppo britannico che ha segnato un'epoca. Aveva 77 anni e a portarlo via è stata una rara forma di demenza, chiamata Ftd: lo ha annunciato la famiglia: «Abbiamo perso tutti un uomo gentile, divertente, caloroso, creativo e veramente amorevole, la cui unicità senza compromessi, l'intelletto implacabile e lo straordinario umorismo hanno divertito diversi milioni di persone in sei decenni».

Jones era nato nel 1942 a Colwyn Bay, nel Galles, e da giovane si era spostato in Inghilterra. Nella sua lunga carriera ha prodotto libri, film e programmi televisivi in aggiunta al suo lavoro con i Monty Python. E, come gli altri membri del gruppo (Terry Gilliam, John Cleese, Eric Idle e Michael Palin) aveva avuto il successo grazie ai film Monty Python e il Santo Graal e La vita di Brian da lui diretto e oggetto di roventi polemiche: raccontava la storia di un ebreo nato per caso nello stesso giorno di Gesù e crocifisso al posto suo e, accusato di blasfemia, nel 1979 era stato proibito in alcuni Paesi. I Monty Python sarebbero nati dopo l'incontro con gli altri membri nel 1969. Nove anni più tardi, dopo aver realizzato Il senso della vita, capolavoro di assurdità e umorismo nero, il gruppo si sarebbe poi separato. Per tornare insieme nel 2013 nello spettacolo One down, five to go (uno è morto, ne restano cinque). A metà tra un party e una festa di resurrezione (in onore del defunto Chapman) fu un successo senza precedenti. «Ci siamo rimessi insieme per soldi: abbiamo perso una causa e dobbiamo pagare una somma ingente», spiegò all'epoca Gilliam, che ieri ha affidato a Twitter il suo addio al compagno di tanti successi: «Era davvero un ragazzaccio. E ci manca tanto. Terry era brillante, si metteva costantemente in discussione, iconoclasta, rettamente polemico e arrabbiato ma oltraggiosamente divertente, generoso e gentile... e spesso una spina nel fianco. Non avrei potuto sperare in un amico migliore. Arrivederci». Gli ha fatto eco Nichael Palin: «Era il comico completo del Rinascimento», mentre John Cleese ha aggiunto con il classico umorismo nero dei Monty Python: «Fuori due, ne restano quattro».

Gl.S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA