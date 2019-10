Morto Stefani, per 50 anni il tappezziere-artista dei Vip

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA Da oltre cinquant'anni il suo laboratorio di tappezzeria artistica a San Pantalon ha prodotto materia d'arredamento per hotel d'eccellenza quali Gritti e Danieli, ma anche per dimore veneziane di note dinastie: tra i clienti si può ad esempio citare la famiglia Agnelli, come pure lo stilista Valentino. Veneziano doc, Gino Stefani è scomparso martedì sera dopo una lunga malattia, lasciando la moglie Anita Basso che, sempre in zona San Pantalon, gestisce ora da sola il raffinato negozio d'arredamento Il Canapè. Tessuti e tendaggi...