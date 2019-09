Morto Rick Ocasek cantante dei Cars

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

A 75 anni se ne è andato Ric Ocasek (nella foto), frontman del gruppo rock new wave The Cars. Ocasek è stato trovato morto nella sua casa a Manhattan, New York. La polizia esclude che si tratto di un delitto ma sarà l'autopsia a stabilire le cause esatte del decesso.La morte segue di solo un anno l'ingresso della band nella Rock & Roll Hall of Fame e l'annuncio su social media della modella Paulina Porizkova della separazione da Ocasek dopo 28 anni di matrimonio. I due si erano conosciuti durante le riprese del video di uno dei loro hit...