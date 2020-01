Morto Padre Franco il grafologo del caso Moro

Si è spento all'età di 88 anni don Domenico Franco (nella foto), teologo, psicologo, esperto d'ipnosi e tra i massimi esperti grafologi. Giuseppino del Murialdo e originario di San Bonifacio, nel Veronese, padre Franco è stato professore per molti anni all'Istituto Brandolini di Oderzo. Laureato in psicologia, aveva poi approfondito gli studi in grafologia, diventando tra i più quotati esperti. Importanti le sue consulenze per i tribunali italiani quale esperto calligrafico. Si occupò del caso Ludwig (i serial killer Wolfgang Abel e Marco Furlan), e di Pietro Maso omicida di entrambi i genitori. Ma soprattutto fu anche perito calligrafico per conto della Procura della Repubblica del tribunale penale di Roma, nel rapimento di Aldo Moro. Quando il presidente della Democrazia Cristiana venne rapito dalle Brigate Rosse nel marzo del 1978, a don Domenico Franco fu affidato infatti il delicatissimo compito di verificare l'autenticità delle lettere che lo statista scriveva dalla prigionia e che i brigatisti facevano recapitare alle autorità. Oltre a certificare che si trattava di scritti provenienti proprio dalla mano di Moro, don Domenico Franco era pure in grado, analizzando la grafia, di decifrare quali erano gli stati d'animo che trasparivano da quelle parole vergate a penna dalla mano di Moro che trascorse ben 55 giorni in prigionia prima di essere assassinato la mattina del 9 maggio 1978. Un'esperienza che segnò nel profondo il sacerdote.

Ma il padre giuseppino è stato anche il precursore nell'applicare l'ipnosi quale trattamento delle persone affette da tossicodipendenza, un medoto per il quale era molto richiesto in tutta Italia. Per questo motivo era tanto cercato dalle famiglie che vivevano il dramma di avere un figlio tossicodipendente. Con il metodo molti dei casi da lui trattati avevano trovato soluzione positiva. Affermava che l'ipnoterapia era il mezzo più rapido per raggiungere l'inconscio di una persona. Preferibile alla psicoterapia purchè, evidenziava don Domenico, l'ipnoterapeuta sia in grado di trasmettere messaggi efficaci.

Il funerale di don Domenico Franco avrà luogo oggi, alle 15, nella cappella del Crocifisso all'Istituto Brandolini.

