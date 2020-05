Il cantante e musicista guineano Mory Kanté (nella foto), suonatore di kora divenuto noto al pubblico internazionale con la canzone «Yéké Yéké» del 1987, a tutt'oggi il singolo africano più venduto al mondo con oltre un milione di copie, ambasciatore della musica africana, è morto ieri in un ospedale di Conakry, capitale della Guinea, all'età di 70 anni, dopo una lunga malattia. Soffriva di malattie croniche e spesso si recava in Francia per le cure, «ma adesso non era più possibile a causa del coronavirus», ha fatto sapere la famiglia annunciando la scomparsa.

Mory Sanda Kamissoko detto «Sanda», questo il suo nome completo, nasce a Kissidougou, in Guinea, il 29 marzo 1950: è il più giovane di 38 fratelli. Nel 1981 il suo primo disco «Courougnegne»; nel 1984 si reca in Francia dove tiene molti concerti suonando la kora elettricaIl 1987 è l'anno del successo: il singolo «Yéké yéké» vende oltre un milione di copie in tutto il mondo. Nel 2001 diventa ambasciatore per la Fao; nel 2004 arriva il suo ultimo lavoro, «Sabou».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA