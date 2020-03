IL RICORDO

Game over. Il Cavaliere, che giocò la partita a scacchi più famosa di tutta la storia del cinema, ha subìto lo scacco matto definitivo. Probabilmente per le ultime e anche le penultime generazioni, Max von Sydow, il grandissimo attore svedese spentosi ieri a quasi 91 anni (li avrebbe compiuti il mese prossimo), è soprattutto padre Merrin, il sacerdote esorcista che ingaggia una battaglia furibonda contro Satana, che si impadronisce del corpo della giovane Regan, nel celeberrimo film di William Friedkin (L'esorcista 1973); ma anche Lor San Tekka, abitante di Jakku in Star Wars: Episodio VII Il risveglio della forza 2015) e il veggente Corvo con tre occhi in una serie tv più celeberrime di sempre (Il trono di spade).

Certo anche i giganti dello schermo corrono il rischio di essere ricordati con le loro apparizioni più popolari, specialmente se gli indimenticabili ruoli appartengono a un passato piuttosto lontano, ma chi ha una certa età sa di certo che il nome di Max von Sydow (in realtà Carl Adolf) è legato indissolubilmente a Ingmar Bergman, a cominciare dal loro primo film insieme che gli dette subito uno dei ruoli più indimenticabili della sua straordinaria carriera.

LA SFIDA CON LA MORTE

Il settimo sigillo, il film con la celeberrima partita a scacchi con la Morte, è del 1957 e vinse il premio speciale della Giuria a Cannes. È come detto l'inizio di un folgorante rapporto professionale che si protrarrà per oltre una decina di lavori, nei quali la figura carismatica dell'attore contribuirà in modo essenziale alla riuscita del film. Qui veste i panni di un Cavaliere, che tornato dalle Crociate, deve fare i conti con la perdita della fede in un mondo assalito dalla peste. Incontrata la Morte, otterrà di giocare a scacchi attendendo la propria inevitabile sconfitta, nel tentativo di ottenere delle risposte ai propri tormenti esistenziali. Se Il settimo sigillo è probabilmente il film più famoso del maestro svedese, quello che gli ha dato la fama mondiale, il successivo lavoro insieme rappresenta uno degli autentici capolavori del cinema: Il posto delle fragole (anch'esso del 1957, anno di grazia assoluta), dall'indimenticabile incubo iniziale. Qui von Sydow lascia il ruolo di protagonista a un altro gigantesco regista, Victor Sjöström, che intraprende un viaggio per andare a ritirare un premio accademico, ma si ritaglia un'apparizione brevissima come benzinaio, che invita il professore al battesimo del proprio figlio quando nascerà.

Da qui in poi von Sydow accompagna Bergman per un lungo tratto della sua carriera, con titoli come Il volto (1958), La fontana della vergine (1960), Come in uno specchio (1961), Luci d'inverno (1963) e L'ora del lupo (1968).

Nato a Lund nel 1929, da un etnologo e una professoressa, attore in una novantina di film, sposato due volte (entrambe con due figli), sfonda anche negli Usa, a iniziare da La più grande storia mai raccontata (George Stevens, 1965), dove è Gesù, passando per I tre giorni del condor (Sydney Pollack, 1975), dove è il cattivo Joubert fino a L'esorcista, compreso il sequel di John Boorman (1977). Attivo anche nel cinema italiano da Rosi (Cadaveri eccellenti), Lattuada (Cuore di cane), Zurlini (Il deserto dei tartari), Bolognini (Gran Bollito) e Argento (Nonhosonno), va ricordato per la sua stazza imponente (quasi 2 metri) e altri titoli condivisi con grandi registi come Wenders (Fino alla fine del mondo), Scorsese (Shutter island), Lynch (Dune), Allen (Hannah e le sue sorelle) e Spielberg (Minority report). Non ha mai vinto, ovviamente, un Oscar.

Adriano De Grandis

