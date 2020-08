LUTTO

VENEZIA Un malore fatale lo ha colto mentre era in vacanza a Falcade, ma lui, come un leone, ha lottato fino all'ultimo e ha voluto essere sottoposto a Treviso ad un intervento cardiochirurgico che aveva pochissime possibilità di riuscita. È morto la notte tra lunedì e ieri Luciano Frollo, decano dei gioiellieri veneziani, erede di una tradizione che si perpetuava da 110 anni e che continua tuttora. Aveva 87 anni, ma ne dimostrava meno, aveva un fisico sportivo tanto che fino a quattro anni fa aveva continuato a sciare e vogare alla veneta.

Era uno dei soci più anziani della Canottieri Querini, essendo iscritto dal 1946, ragion per cui il giorno del funerale (domani alle 11, in Basilica dei Santi Giovanni e Paolo) verrà accompagnato in caorlina a sei remi per il canal Grande fino al luogo dell'ultimo saluto. Luogo che è stato scelto per consentire ai tanti che lo conoscevano di partecipare in sicurezza, visto che la sua parrocchia, i Santi Apostoli, ha una chiesa molto più piccola.

Classe 1932, Luciano Frollo, arrivò ad affiancare il padre Ermenegildo nel 1950 nel negozio che questi aveva da poco aperto sul ponte di Rialto. Pochi anni dopo, aprirono il negozio alla Mercerie del Capitello, che Luciano ha frequentato fino a due settimane fa e che oggi continua con il figlio Simone. In continuità con la tradizione di famiglia (il nonno Augusto era stato il fondatore, poi il padre e il fratello minore Giorgio sono stati tutti gioiellieri) Luciano era un grande conoscitore delle pietre preziose ed era anche perito gemmologico per conto delle banche. Luciano Frollo è stato anche uno scopritore di talenti, che ha saputo valorizzare commissionando anche lavori importanti, come il modellino del Bucintoro in oro che si vede tuttora in vetrina in Merceria.

Lo stare in mezzo a oro e gemme non gli ha mai fatto dimenticare i valori più autentici.

Luciano Frollo era molto attaccato alla famiglia ed era un socio attivo della società benefica Duri i banchi, che sarà presente con il suo labaro alle esequie.

«Papà era una bellissima persona - racconta Simone, quello che dei tre figli ne ha seguito le orme - e non lo dico solo per affetto. Era nonno di 13 nipoti e bisnonno di tre e non dimenticava mai un solo compleanno e ci teneva ad essere sempre presente. Carattere sempre positivo, non si arrendeva mai e ha avuto la grazia di avere un fisico forte. Da un po' di anni si era riavvicinato molto alla Fede cristiana. Adesso - conclude - il nostro alle Mercerie è l'unico negozio Frollo a Venezia e spero che un giorno lo porteranno avanti anche i miei figli». (m.f.)

