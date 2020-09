Graphic designer, editore, collezionista d'arte, appassionato bibliofilo, costruttore di labirinti, Franco Maria Ricci (foto), indebolito da una lunga malattia, è morto d'infarto nella sua casa a Fontanellato, in provincia di Parma. Aveva 82 anni, gran parte dei quali trascorsi alla ricerca della Bellezza: non a caso Ephemere-La bellezza inevitabile è il titolo del documentario che gli era stato dedicato per gli 80 anni.

Nato a Parma il 2 dicembre 1937, Franco Maria Ricci inizia la sua attività nel 1963. Grande amico di Jorge Luis Borges, costruirà il Labirinto della Masone a Fontanellato, il più grande del mondo, che comprende anche edifici monumentali e ospita una prestigiosa raccolta d'arte e di libri, anche per onorare la promessa fatta allo scrittore argentino.

Folgorato dall'incontro con l'opera di Giambattista Bodoni, Ricci inizia la sua carriera con una ristampa anastatica del Manuale Tipografico, opera introvabile anche in antiquariato, in tre volumi tirati in 900 esemplari numerati, su carta di Fabriano e rilegati in pelle nera. Nel 1965 nasce la casa editrice Franco Maria Ricci. E nel 1972 Ricci dà inizio alla stampa della grande Encyclopédie de Diderot et d'Alembert e contemporaneamente crea le sue collane di volumi d'arte: Quadreria, Segni dell'Uomo.

Nel 1977 nasce La Biblioteca di Babele diretta da Borges, edita in italiano, francese e inglese, che comprende titoli rari o poco conosciuti di grandi scrittori come Chesterton, Henry James, Jaques Cazotte, Giovanni Papini.

Ma il grande successo arriva nel 1982 quando Ricci, insieme a Laura Casalis e alcuni collaboratori eccellenti come Giulio Confalonieri, Massimo Listri, Vittorio Sgarbi e Giovanni Mariotti dà vita alla rivista d'arte che segnerà il più grande successo della casa editrice: FMR pubblicata fino al 2004.

Tra le altre pubblicazioni degli anni Ottanta e Novanta, la collana Grand Tour, una serie di volumi di grande formato sulle meraviglie artistiche delle città italiane. E la collana, curata da Gianni Guadalupi, dedicata a Signorie, Principati e Antichi Stati d'Italia. Nel 2004 Franco Maria Ricci lascia la direzione della rivista FMR per dedicarsi alla costruzione di un enorme labirinto fatto di piante di bambù nella campagna parmense.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA